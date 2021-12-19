День военной контрразведки отмечают в России

13:16, 19 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в России отмечается День военной контрразведки, сообщает calend.ru. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой, на тот исторический момент, входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

За период своего существования эта служба несколько раз меняла своё название, но основные аспекты, касающиеся особенностей её комплектования и спектра решаемых задач остались неизменными.

Исторические реалии 1918 года – это Гражданская война, угроза интервенции и борьба большевиков за удержание власти в стране. Независимо от того, о большевиках идёт речь или нет, но любой политический конфликт, в том числе решаемый военным способом, сопровождается не только дипломатическими нотами и сражениями вооружённых сил противоборствующих сторон. Успех обеспечивается в немалой степени ещё и противоборством на невидимом фронте.

Речь идёт о диверсионной подрывной деятельности (которая может носить как чисто материальный, так и идеологический характер), разведывательной работе, шпионаже. Именно для борьбы с этим и была создана контрразведка из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и органов Военного контроля. Тогда этот орган получил название Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Решение было принято Центральным комитетом РКП(б) как раз 19 декабря 1918 года. Именно с этого момента принято отмечать День российской военной контрразведки, хотя и до 1918 года в царской России также существовала контрразведка.

С самого начала работы службы особое внимание уделяли личным качествам сотрудников, стоявшие во главе ведомства в первые годы его существования М. С. Кедров, Ф. Э. Дзержинский и В. Р. Менжинский.

Многие победы и успехи Красной Армии в годы Гражданской войны были обеспечены благодаря работе ОО ВЧК, так же, как в последующие годы контрразведка внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, спасала жизни российских солдат и офицеров во время военных конфликтов XX века.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 000 шпионов, террористов и диверсантов.

Со второй половины 1991 года органы государственной безопасности страны вступили в полосу масштабного реформирования. Управление военной контрразведки входило в систему органов безопасности России под различными наименованиями, а в 2004 году она была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России, став частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Работа контрразведчика ограничивается не только периодами войн и вооружённых конфликтов. В мирное время эти люди стоят на страже покоя российских граждан, предотвращая террористические акты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих государственную тайну. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами РФ противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.