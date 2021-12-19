Псковский перинатальный центр завёл Instagram-аккаунт
Псковский перинатальный центр завёл Instagram-аккаунт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Подписаться и следить за новостями медучреждения можно здесь: https://www.instagram.com/perinatal_pskov
Псковская станция скорой медицинской помощи тоже ведет свой инстаграм: https://www.instagram.com/smp_103_pskov/
В социальных сетях можно узнавать все последние новости медучреждений, задавать вопросы специалистам.
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