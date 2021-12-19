Псковский перинатальный центр завёл Instagram-аккаунт

14:27, 19 декабря 2021, ПАИ

Псковский перинатальный центр завёл Instagram-аккаунт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Подписаться и следить за новостями медучреждения можно здесь: https://www.instagram.com/perinatal_pskov

Псковская станция скорой медицинской помощи тоже ведет свой инстаграм: https://www.instagram.com/smp_103_pskov/

В социальных сетях можно узнавать все последние новости медучреждений, задавать вопросы специалистам.