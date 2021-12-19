Собирающимся за рубеж россиянам пригрозили закрытыми границами

15:03, 19 декабря 2021, ПАИ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала она в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент интервью показали в эфире телеканала «Россия 1».

В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

Ранее главный государственный санитарный врач предупредила граждан, собирающихся поехать за рубеж, об опасности заразиться новым штаммом коронавируса и застрять в другой стране в случае ограничений. Она отметила, что «ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и возможных проблем со здоровьем».