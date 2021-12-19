Россия изучает изучает мировой опыт штрафов за отказ от вакцинации
В России изучают опыт других стран в вопросе введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Вакцина остаётся самым надёжным способом защиты от COVID-19. По данным властей, число заболевших среди привитых не превышает четырёх процентов. Сейчас одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
В России зарегистрированы шесть препаратов для вакцинации: гамалеевские «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Гам-Ковид-Вак М» (для подростков), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак» Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
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Россия изучает опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации против ковида