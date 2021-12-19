Чипы с COVID-паспортами начали вживлять в Швеции

17:46, 19 декабря 2021, ПАИ

Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Некоторые жители страны уже попробовали импланты, пишет газета «Известия».

Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал.

По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Чипы установили уже более шести тысяч жителей Швеции.