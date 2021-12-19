Чипы с COVID-паспортами начали вживлять в Швеции
Микрочипы с вживляемыми под кожу COVID-паспортами разработали в Швеции. Некоторые жители страны уже попробовали импланты, пишет газета «Известия».
Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал.
По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Чипы установили уже более шести тысяч жителей Швеции.
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