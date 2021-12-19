Александр Гинцбург: Человек не может стать переносчиком ковида после назальной вакцинации

18:08, 19 декабря 2021, ПАИ

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1» заявил, что после вакцинации назальным препаратом от коронавируса человек не может быть переносчиком вируса.

Он отметил, что интраназальная вакцинация даёт большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался в результате укола, может на своей слизистой перенести вирус и при кашле выделить его, заразив окружающих.