Александр Гинцбург: Человек не может стать переносчиком ковида после назальной вакцинации
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1» заявил, что после вакцинации назальным препаратом от коронавируса человек не может быть переносчиком вируса.
Он отметил, что интраназальная вакцинация даёт большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался в результате укола, может на своей слизистой перенести вирус и при кашле выделить его, заразив окружающих.
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