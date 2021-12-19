Россия изучает опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации против ковида

18:23, 19 декабря 2021, ПАИ

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что прежде всего необходимо посмотреть, насколько он эффективный и применимый.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерло. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.