Культурный туризм: «Псковский телеграм Online» с утра пораньше

18:34, 19 декабря 2021, ПАИ

В понедельник, 20 декабря, в 9:00 в прямой эфир выйдет очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев говорят о событиях и явлениях предстоящей недели.

Гостями свежего выпуска программы станут председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Будет ли наплыв гостей в регион во время новогодних праздников? С какими приятными неожиданностями они могут встретиться в Псковской области? Сколько туристов побывало у нас в уходящем 2020 году? Какие сюрпризы готовят псковичам филармония и Губернаторский симфонический оркестр?

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть здесь.