Медики, работающие в новогодние выходные с ковид-пациентами, получат выплаты по двойному тарифу
Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные с ковид-пациентами, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-1».
В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены.
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