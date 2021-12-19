Медики, работающие в новогодние выходные с ковид-пациентами, получат выплаты по двойному тарифу

18:39, 19 декабря 2021, ПАИ

Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные с ковид-пациентами, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-1».

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены.