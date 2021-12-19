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Общество

Эксперт рассказал, как сэкономить на новогодних подарках

Россиянам, которые не хотят слишком много потратить на новогодние подарки, необходимо заранее спланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку. Об этом 19 декабря заявил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что необходимо заранее просчитать количество людей, которым планируется сделать подарок, и бюджет на эти цели.

Также эксперт порекомендовал отказаться от покупки косметических наборов, поскольку в преддверии праздника продавцы завышают на них цены.

Гужиков посоветовал воспользоваться кешбэком: изучить все партнерские акции и возможности для экономии.

Помимо всего прочего, эксперт посоветовал порадовать близких недорогим и оригинальным подарком, сделанным своими руками.

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