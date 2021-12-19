Эксперт рассказал, как сэкономить на новогодних подарках
Россиянам, которые не хотят слишком много потратить на новогодние подарки, необходимо заранее спланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку. Об этом 19 декабря заявил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что необходимо заранее просчитать количество людей, которым планируется сделать подарок, и бюджет на эти цели.
Также эксперт порекомендовал отказаться от покупки косметических наборов, поскольку в преддверии праздника продавцы завышают на них цены.
Гужиков посоветовал воспользоваться кешбэком: изучить все партнерские акции и возможности для экономии.
Помимо всего прочего, эксперт посоветовал порадовать близких недорогим и оригинальным подарком, сделанным своими руками.
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