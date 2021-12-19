Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что технологии центра могут создавать новые варианты вакцин за пару недель

19:41, 19 декабря 2021, ПАИ

Технологии центра им. Н. Ф. Гамалеи позволяют при необходимости создавать новые варианты вакцин за пару недель, сообщил директор центра Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что для «Спутника V» такой необходимости пока нет.

Ранее Гинцбург сообщал, что у центра им. Гамалеи есть технологии создания вакцин, которые будут защищать от любых штаммов коронавируса.