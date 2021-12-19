Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи сообщил, что технологии центра могут создавать новые варианты вакцин за пару недель
Технологии центра им. Н. Ф. Гамалеи позволяют при необходимости создавать новые варианты вакцин за пару недель, сообщил директор центра Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что для «Спутника V» такой необходимости пока нет.
Ранее Гинцбург сообщал, что у центра им. Гамалеи есть технологии создания вакцин, которые будут защищать от любых штаммов коронавируса.
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