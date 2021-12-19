О причинах аллергии на холод рассказала врач

20:09, 19 декабря 2021, ПАИ

Аллергия на холод может быть связана с генетической предрасположенностью, сообщил портал «Доктор Питер» со ссылкой на дерматовенеролога Гиляну Сангаджиеву.

Он отметила, что этот фактор является причиной аллергии на низкие температуры примерно в 5% случаев. В результате у человека могут появиться сыпь и кожный зуд.

Кроме того, аллергическая реакция на холод может быть обусловлена перенесенными заболеваниями. Причиной аллергии, по словам Сангаджиевой, могут стать такие недуги, как сифилис, гепатит С, инфекционный мононуклеоз, системные васкулиты, злокачественные новообразования и патологии печени.

Помимо прочего, такая реакция организма может быть вызвана приемом некоторых лекарственных препаратов.