Иммунолог рассказал о факторах, способных ускорить исчезновение антител к COVID-19
Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве» о факторах, способных ускорить исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.
Он отметил, что низкий иммунный ответ может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма.
Крючков сообщил, что, по весенним исследованиям, у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами.
Кроме того, фактором риска является возраст старше 55 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей хуже формируется иммунитет. Также на показатели антител влияют хронические заболевания, дополняет «Газета.Ru».
Также врач отнес к перечню факторов прием препаратов-иммуносупрессоров, которые обычно прописывают для лечения онкологии.
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