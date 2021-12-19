Иммунолог рассказал о факторах, способных ускорить исчезновение антител к COVID-19

20:44, 19 декабря 2021, ПАИ

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве» о факторах, способных ускорить исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.

Он отметил, что низкий иммунный ответ может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма.

Крючков сообщил, что, по весенним исследованиям, у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами.

Кроме того, фактором риска является возраст старше 55 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей хуже формируется иммунитет. Также на показатели антител влияют хронические заболевания, дополняет «Газета.Ru».

Также врач отнес к перечню факторов прием препаратов-иммуносупрессоров, которые обычно прописывают для лечения онкологии.