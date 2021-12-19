Как защитить волосы от холода, рассказала дерматолог
Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала телеканалу «Звезда», как ухаживать за волосами при сильных морозах.
Среди первых средств она посоветовала прятать их под шапку, а также использовать бальзамы, маски.
Кроме того, специалист рассказала, что сухими шампунями в зимний период можно пользоваться при условии индивидуальной переносимости. В случае если у человека выделяется много кожного сала, то использование сухого шампуня может вызвать раздражение.
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