Как защитить волосы от холода, рассказала дерматолог

21:33, 19 декабря 2021, ПАИ

Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала телеканалу «Звезда», как ухаживать за волосами при сильных морозах.

Среди первых средств она посоветовала прятать их под шапку, а также использовать бальзамы, маски.

Кроме того, специалист рассказала, что сухими шампунями в зимний период можно пользоваться при условии индивидуальной переносимости. В случае если у человека выделяется много кожного сала, то использование сухого шампуня может вызвать раздражение.