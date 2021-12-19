Диетолог рассказала о главной ошибке новогоднего застолья россиян

21:42, 19 декабря 2021, ПАИ

Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала в пресс-центре НСН о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья.

Она подчеркнула, что большой вред здоровью наносит избыток алкогольных напитков. Также для многих является традицией то, что человек не ест весь день 31 декабря, чтобы сберечь у себя в желудке местечко и начать кушать с 23 часов.

Королева отметила, что пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность и в результате может наступить отравление. Она посоветовала плотно поужинать, чтобы к Новому году подойти неголодным.