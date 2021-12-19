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Общество

В Москве некоторые переболевшие коронавирусом пациенты потеряли слух и зрение

В Москве некоторые переболевшие COVID-19 пациенты потеряли слух и зрение. Об этом рассказала главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что даже у тех людей, кто прошёл реанимацию, наблюдаются подобные последствия. Кроме того, Лысенко рассказала, что в больнице есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние: у них есть навязчивые запахи – всё время пахнет тухлым или сгнившим.

Некоторые мужчины и женщины полностью облысели, добавила она.

Специалист осудила людей, которые распространяют слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от COVID-19. Она подчеркнула, что всё это является последствиями перенесённого коронавируса, в том числе бесплодие и потеря слуха.

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