Учёные назвали симптом, сигнализирующий человеку о заболевании раком поджелудочной железы

22:21, 19 декабря 2021, ПАИ

Странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может сигнализировать человеку о заболевании раком поджелудочной железы. С таким заявлением выступили британские учёные, сообщила газета Daily Express.

Отмечается, такие ощущения возникают из-за того, что поджелудочная железа расположена именно там. Новый симптом встречается реже: чаще всего пациенты, страдающие этим заболеванием, жалуются на боли в спине, потерю аппетита и веса.

Согласно отчётам New Scientist, рак поджелудочной железы является самым смертельным среди других распространённых видов рака.