Учёные назвали симптом, сигнализирующий человеку о заболевании раком поджелудочной железы
Странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может сигнализировать человеку о заболевании раком поджелудочной железы. С таким заявлением выступили британские учёные, сообщила газета Daily Express.
Отмечается, такие ощущения возникают из-за того, что поджелудочная железа расположена именно там. Новый симптом встречается реже: чаще всего пациенты, страдающие этим заболеванием, жалуются на боли в спине, потерю аппетита и веса.
Согласно отчётам New Scientist, рак поджелудочной железы является самым смертельным среди других распространённых видов рака.
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