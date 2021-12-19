Ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное количество раз, заявил специалист
Вакцинацию препаратом «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1».
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты: защита от коронавируса составляет более 92 %.
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