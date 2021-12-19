Диетолог назвала фрукт, восстанавливающий работу кишечника
Восстановить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) поможет инжир, сообщила РИА Новости диетолог Светлана Фус.
Она отметила, что этот продукт богат клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика, пищи для живущих в кишечнике бактерий.
Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм, подчеркнула диетолог.
Также диетолог отметила, что инжир — хороший источник витаминов и минералов. В частности, в нём есть кальций, магний и витамины группы B.
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