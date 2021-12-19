Диетолог назвала фрукт, восстанавливающий работу кишечника

23:06, 19 декабря 2021, ПАИ

Восстановить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) поможет инжир, сообщила РИА Новости диетолог Светлана Фус.

Она отметила, что этот продукт богат клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика, пищи для живущих в кишечнике бактерий.

Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм, подчеркнула диетолог.

Также диетолог отметила, что инжир — хороший источник витаминов и минералов. В частности, в нём есть кальций, магний и витамины группы B.