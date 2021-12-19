Как выбрать алкоголь к новогоднему столу, рассказал эксперт

23:15, 19 декабря 2021, ПАИ

Покупателям следует приобретать спиртные напитки исключительно в магазинах с лицензией на продажу алкоголя, заявил в разговоре с RT руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он отметил, что лицензия должна находиться в магазине на видном месте.

Шапкин подчеркнул, что также должна быть установлена специальная касса, которая обеспечивает доступ в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции).

Прежде чем продать алкоголь, предупреждает эксперт, продавец должен отсканировать штрихкод с акцизной марки, наклеенной на боковую сторону бутылки.

Кроме того, не стоит покупать алкогольную продукцию в ларьках, с рук и онлайн. Причем магазин, имеющий право продавать спиртные напитки, должен иметь площадь минимум 50 кв. м в городах, а в пригородах — не менее 25 кв. м.