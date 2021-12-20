План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 64%

07:38, 20 декабря 2021, ПАИ

На прошедшей неделе еще 3,6 тысячи жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса. Вакцинировано 64% населения региона от необходимого количества, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 259 084 человек (за сутки — 94), вторым — 254 280 (за сутки — 241). Ревакцинацию прошли 28 613 жителей Псковской области, из них 50 — за прошедшие сутки.

Использовано 81,7% поступившей в регион вакцины.