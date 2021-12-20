Ученые выявили связь «Омикрона» с лабораторным вирусом

08:44, 20 декабря 2021, ПАИ

«Омикрон» мог накопить множество мутаций не в человеческой популяции, а «перепрыгнув» сначала в мышь, а после обратно. К таким выводам пришли ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук, пишет газета «Известия».

«Авторы статьи предоставили достаточно убедительные доказательства того, что «Омикрон» совершил двойной прыжок», — рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

В своём исследовании китайские ученые обратили внимание на две мутации, которые есть только у «Омикрона» и отсутствуют у других штаммов. «Примечательно, что только Q493R и Q498R значительно увеличили аффинность - силу взаимодействия связывания с мышиным ACE2 (рецептор, «входные ворота» для коронавируса), который соответствует их обнаружению в адаптированных к мышам вариантах SARS-CoV-2», — завили ученые.

Отмечается, что адаптированные вирусы были специально созданы в лабораториях, они способны заражать мышей. Ученые с помощью направленного мутагенеза изменили человеческий SARS-CoV-2. Был взят обычный SARS-CoV-2, его перенесли с человеческих клеток на мышиные, постепенно увеличивая инфекционность. Таким образом, появились несколько штаммов «мышиных» SARS-CoV-2, главные мутации которых совпадают с «Омикроном».