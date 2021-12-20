Водоснабжение отключат в доме №2 на улице Малясова в Пскове

09:05, 20 декабря 2021, ПАИ

Водоснабжение могут временно отключить в доме №2 на улице Малясова в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Горводоканале.

Остаться без воды 20 декабря жильцы этого дома могут в связи с проведением ремонтных работ.