Водоснабжение отключат в доме №2 на улице Малясова в Пскове
Водоснабжение могут временно отключить в доме №2 на улице Малясова в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Горводоканале.
Остаться без воды 20 декабря жильцы этого дома могут в связи с проведением ремонтных работ.
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