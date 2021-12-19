Пять человек погибли на дорогах Псковской области на прошлой неделе

09:31, 20 декабря 2021, ПАИ

На прошедшей неделе в Псковской области произошло 14 ДТП, жертвами которых стали пять человек, 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

За прошедшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 1794 административных правонарушения. Выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, трое сели за руль нетрезвыми повторно.

Зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий, подчеркнули в УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге зимой и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.