55-летняя псковичка попыталась украсть продукты из магазина
19 декабря в 14:28 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.
Проводится проверка.
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