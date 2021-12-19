55-летняя псковичка попыталась украсть продукты из магазина

09:36, 20 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в 14:28 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

Проводится проверка.