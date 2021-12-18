Андрей Егоров стал чемпионом Псковской области по ушу

11:33, 20 декабря 2021, ПАИ

Андрей Егоров, Мария Степанова и София Никандрова победили в своих возрастных группах на соревнованиях по ушу, которые прошли в УСК «Олимп».

Как сообщили в Псковской федерации ушу, всего побороться за медали в областной центр съехались 19 спортсменов. Они состязались в дисциплинах с оружием и без.