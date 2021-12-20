Вирусолог: Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

09:47, 20 декабря 2021, ПАИ

Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — высказался Альтштейн.

Также ученый призвал не ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма. «У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — уточнил вирусолог.

