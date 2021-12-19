Бездомный мужчина ограбил жителя Псковского района

10:08, 20 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 декабря около 14:00 в деревне Череха в дом к местному жителю зашел гражданин и с применением насилия похитил сотовый телефон, продукты и циркулярную пилу. После этого злоумышленник скрылся.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Полиция нашла подозреваемого, им оказался ранее судимый 51-летний мужчина без определенного места жительства. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Грабителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.