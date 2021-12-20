Более 275 млн человек в мире заразились COVID-19

10:12, 20 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 20 декабря в мире зарегистрировано 275 025 600 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 370 733 человека. Количество выздоровевших – 246 796 257.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 765 714. В этой стране от коронавируса умерли 827 323 человека, выздоровело – 40 539 875.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 214 790 человек, 8 984 921 пациент выздоровел, 297 203 – умерли.