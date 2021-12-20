На невельской АЗС нашли фальшивую купюру
В Невельском районе изъяли банкноту достоинством две тысячи рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивка обнаружена 17 декабря на автозаправочной станции, находящейся на дороге Санкт-Петербург - Невель. По данным записи с камеры видеонаблюдения, она поступила от неизвестного мужчины. На вид ему около сорока лет. Ведется его розыск.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
20 декабря 2021
На новогодних праздниках псковичи смогут привиться в пункте вакцинации в «Акваполисе»
20 декабря 2021
Проект аллеи в честь первостроителей Псковской ГРЭС удостоен Гран-при национального конкурса