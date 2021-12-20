На невельской АЗС нашли фальшивую купюру

10:16, 20 декабря 2021, ПАИ

В Невельском районе изъяли банкноту достоинством две тысячи рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивка обнаружена 17 декабря на автозаправочной станции, находящейся на дороге Санкт-Петербург - Невель. По данным записи с камеры видеонаблюдения, она поступила от неизвестного мужчины. На вид ему около сорока лет. Ведется его розыск.

Обстоятельства произошедшего выясняются.