Видео: Мебель для главного магазина России делает псковская фабрика

11:48, 20 декабря 2021, ПАИ

Псковская мебельная фабрика «Главмебель» получает заказы из разных российских регионов. На производстве делают все виды мебели, торгового оборудования и предметов интерьера вне зависимости от объема и сложности проекта. Созданные в Пскове бренд-зоны украшают магазины в московском ГУМе.

Цеха «Главмебели» оснащены современным высокоточным оборудованием, при участии Центра поддержки экспорта Псковской области и за счет госпрограммы развития предпринимательства на нем установлено новое программное обеспечение, позволившее сократить сроки производства. Сейчас фабрика при содействии Центра поддержки экспорта строит стратегию по выходу на внешний рынок и готовится покорять заказчиков в странах Прибалтики.

Корреспондент ПАИ увидел, как в псковском цеху буквально «шьют» мебельную «одежду».