Акция «Узнай о своих долгах» стартует в Псковской области 24 декабря

10:44, 20 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стартует информационная акция «Узнай о своих долгах» под лозунгом «В Новый год – без долгов!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция направлена на привлечение внимания населения региона к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения. Приставы будут информировать граждан и представителей организаций о различных способах обращения в УФССП России по Псковской области («Интернет-приёмная», «Запись на приём», дежурный судебный пристав, горячая линия, почтовая корреспонденция, получение государственных услуг ФССП).

«Скоро новогодние каникулы, встретьте их без долгов! Проверьте себя и своих близких на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств» или через «Единый портал государственных услуг», - призвали жителей региона.