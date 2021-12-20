Россия – общий дом: традиции чеченского гостеприимства

16:17, 20 декабря 2021, ПАИ

В состав России входит 85 субъектов. Россия – многонациональное государство, и главным вопросом в современном мире является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, которые живут на территории России.

Псковское агентство информации узнало о традициях гостеприимства чеченцев и выяснило, что предложат чеченцы гостям, вошедшим в их дом, а также о других интересных обычаях.

Чеченцы проживают на Северном Кавказе. Они являются коренным населением Чечни. Общая численность чеченцев во всем мире почти 1,5 млн человек, на Россию приходится 1,4 млн представителей этого древнейшего народа. Верующие чеченцы относят себя к суннитам.

У чеченского народа есть незыблемый кодекс чести, называют его «нохчалла». Перевести это слово довольно сложно, но суть его объясняется легко – это всё особенности характера чеченца: уважение к старшим и почитание женщины, умение общаться, не показывая своего превосходства, помощь другу или соседу, а также удивительная традиция чеченского гостеприимства.

Даже в самой бедной семье исстари хранили для гостя лепёшки с маслом и сыром. На случай, если кто-то придёт внезапно – будет чем угостить. Чеченцы говорят «куда не приходит гость, туда не приходит и благодать». Один из самых интересных обычаев – это подарок гостю. По традиции, если гостю понравится какой-то предмет в доме, то хозяин должен тут же предложить эту вещь в подарок. Есть ещё немало правил встречи гостей, например хозяин дома должен занять место, ближайшее к дверям, и не вставать из-за стола до тех пор, пока едят те, кого он привечает. Если в дом к чеченцу приходят гости, которые не являются близкими родственниками, то обслуживают их не женщины, а мужчины, например взрослые сыновья или соседские юноши.

Откуда растут корни у этого великого почитания гостя? Причина кроется в старом укладе жизни. Чеченская Республика – местность горная, и путникам преодолевать её было очень нелегко. Поэтому каждая местная семья была рада предоставить ему крышу и еду. Кстати, был ещё один интересный обычай. У гостя не расспрашивали о причине его визита, молчали, пока сам не расскажет. А если человек задержался в доме дольше чем на три дня, то статус гостя он терял – либо изволь покинуть дом, либо изволь помогать по хозяйству со всеми на равных.

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