Михаил Ведерников подарил Псковскому музею шпагу из личной коллекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил Псковскому музею шпагу из личной коллекции. Об этом он сообщил в своём Instagram.
Михаил Ведерников лично ознакомился с культурными ценностями, изъятыми в ходе незаконного перемещения через государственную границу, которые управление Министерства культуры РФ по СЗФО передало в фонд Псково-Изборского музея-заповедника.
Среди 217 переданных предметов представлены нумизматика, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, иконы, оклады.
Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова провела экскурсию губернатору. Затем он в своем Instagram поделился впечатлениями о коллекции и визите: «Музей получил уникальный набор ценностей, и я с удовольствием воспользовался предложением увидеть их своими глазами. Это того стоило! Оперативники спасли целую экспозицию, которая действительно впечатляет».
Губернатор решил внести свой вклад в коллекцию музея. Он подарил старинную шпагу (предположительно начала XIX века), приобретенную им во время работы на Кавказе.
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