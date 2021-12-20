Михаил Ведерников подарил Псковскому музею шпагу из личной коллекции

12:08, 20 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил Псковскому музею шпагу из личной коллекции. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Михаил Ведерников лично ознакомился с культурными ценностями, изъятыми в ходе незаконного перемещения через государственную границу, которые управление Министерства культуры РФ по СЗФО передало в фонд Псково-Изборского музея-заповедника.



Среди 217 переданных предметов представлены нумизматика, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, иконы, оклады.



Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова провела экскурсию губернатору. Затем он в своем Instagram поделился впечатлениями о коллекции и визите: «Музей получил уникальный набор ценностей, и я с удовольствием воспользовался предложением увидеть их своими глазами. Это того стоило! Оперативники спасли целую экспозицию, которая действительно впечатляет».



Губернатор решил внести свой вклад в коллекцию музея. Он подарил старинную шпагу (предположительно начала XIX века), приобретенную им во время работы на Кавказе.

