Псковичей предупреждают о сильных морозах

12:27, 20 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области температура воздуха опустится на 7–14 °С ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает RT, морозы будут держаться до среды и связаны с тем, что на север европейской части страны идут холодные воздушные массы из приполярных регионов.

«В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7–14 °С ниже нормы», — отметил учёный.