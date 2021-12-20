Псковичей предупреждают о сильных морозах
В Псковской области температура воздуха опустится на 7–14 °С ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как сообщает RT, морозы будут держаться до среды и связаны с тем, что на север европейской части страны идут холодные воздушные массы из приполярных регионов.
«В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7–14 °С ниже нормы», — отметил учёный.
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