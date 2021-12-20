Занятость коечного фонда в Псковской области составляет 79%

12:31, 20 декабря 2021, ПАИ

По данным на 20 декабря, занятость коечного фонда в Псковской области составляет 79%: госпитализирован 581 человек, 462 из них — с ковидом. Об этом шла речь на традиционном совещании губернатора Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что в связи со снижением заболеваемости COVID-19 продолжается оптимизация коечного фонда. По ее словам, для лечения ковид-больных определены 735 мест в лечебных учреждениях области: Псковской областной инфекционной больнице, Великолукской и Псковской межрайонных больницах, Псковской городской больнице. Также в детской областной клинической больнице развернуты 20 инфекционных коек для детей. На амбулаторном лечении находится 4,4 тыс. жителей Псковской области.