Михаил Ведерников посетил новогоднюю ярмарку в Пскове
20 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новогоднюю выставку-ярмарку в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Участие в осмотре ярмарки также приняли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Борис Елкин.
Борис Елкин отметил, что наполнение ярмарки не такое большое, но тематическое.
Также на ярмарке представлены стенды с рисунками с QR-кодами. Михаил Ведерников принял участие в благотворительной акции и перевёл средства в Российский детский фонд.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником
Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ зимой предпочитают катание на коньках