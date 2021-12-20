Михаил Ведерников посетил новогоднюю ярмарку в Пскове

12:47, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новогоднюю выставку-ярмарку в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участие в осмотре ярмарки также приняли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что наполнение ярмарки не такое большое, но тематическое.

Также на ярмарке представлены стенды с рисунками с QR-кодами. Михаил Ведерников принял участие в благотворительной акции и перевёл средства в Российский детский фонд.