160 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве региона по спортивному ориентированию
Соревнования по спортивному ориентированию прошли в районе деревни Глоты Псковского района.
Как рассказали в региональной Федерации спортивного ориентирования, на протяжении двух дней участники соревновались в дисциплине «Ориентирование на маркированной трассе».
В данном виде контрольные пункты (КП) на карту не нанесены, участник знает только место старта. Двигаясь с картой в руках по маркированной трассе, он встречает КП и должен пометить это место в карте иглой или специальным компостером.
По итогам соревнований в своих возрастных группах победителями стали: Роман Кирея, Даниил Авраменко, Тимофей Солодов, Валерий Билас, Геннадий Попов, Григорий Левин, Алена Нарольская, Нелли Сафарян, Елизавета Михайлова, Полина Ерастова, Валерия Гусарова, Наталья Степанова, Наталья Ушакова.
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