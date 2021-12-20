160 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве региона по спортивному ориентированию

13:24, 20 декабря 2021, ПАИ

Соревнования по спортивному ориентированию прошли в районе деревни Глоты Псковского района.

Как рассказали в региональной Федерации спортивного ориентирования, на протяжении двух дней участники соревновались в дисциплине «Ориентирование на маркированной трассе».

В данном виде контрольные пункты (КП) на карту не нанесены, участник знает только место старта. Двигаясь с картой в руках по маркированной трассе, он встречает КП и должен пометить это место в карте иглой или специальным компостером.

По итогам соревнований в своих возрастных группах победителями стали: Роман Кирея, Даниил Авраменко, Тимофей Солодов, Валерий Билас, Геннадий Попов, Григорий Левин, Алена Нарольская, Нелли Сафарян, Елизавета Михайлова, Полина Ерастова, Валерия Гусарова, Наталья Степанова, Наталья Ушакова.