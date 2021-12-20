До -16 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
21 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -16…-11 градусов, днем -12…-7 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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