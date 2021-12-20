Псковский губернатор пожертвовал Российскому детскому фонду

13:28, 20 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения выставки-ярмарки в Пскове пожертвовал Российскому детскому фонду, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На ярмарке представлена благотворительная тематическая выставка детских рисунков воспитанников Центра лечебной педагогики Псковской области, а также подопечных Российского детского фонда, находящихся в сложной жизненной ситуации. Михаил Ведерников принял участие в акции помощи детям. Перевести средства могут все посетители ярмарки во время просмотра экспозиции – выставочные макеты снабжены специальными QR-кодами.

Осмотреть ярмарку пришли также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Борис Елкин.