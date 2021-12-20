Псковский губернатор пожертвовал Российскому детскому фонду
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения выставки-ярмарки в Пскове пожертвовал Российскому детскому фонду, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На ярмарке представлена благотворительная тематическая выставка детских рисунков воспитанников Центра лечебной педагогики Псковской области, а также подопечных Российского детского фонда, находящихся в сложной жизненной ситуации. Михаил Ведерников принял участие в акции помощи детям. Перевести средства могут все посетители ярмарки во время просмотра экспозиции – выставочные макеты снабжены специальными QR-кодами.
Осмотреть ярмарку пришли также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Борис Елкин.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником
Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ зимой предпочитают катание на коньках