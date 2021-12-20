Новый год в опасности: в Пскове пропала Снегурочка

13:47, 20 декабря 2021, ПАИ

Снегурочка, украшавшая фасад дома №9 на улице Советской в Пскове, исчезла.

Хозяйка полюбившихся псковичам персонажей Екатерина Ли рассказала, что со снегурочкой все хорошо и скоро она предстанет перед жителями города в новом наряде. «Как истинная женщина, решила сменить костюм», – объяснила Екатерина исчезнование фигуры.

Впервые Дед Мороз появился в Пскове в 2020 году. Сказочный персонаж размером с настоящего мужчину тогда еще не заглядывал в окно, а просто висел на балконе. В этом году Дед Мороз «залез» чуть выше и даже нашёл себе спутницу.

Творчество Екатерины так полюбилось жителям Псковской области, что её выдвинули на соискание общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива».