Более 100 новых сервисов появятся на портале госуслуг в 2022 году

14:31, 20 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году на портале госуслуг станут доступны ещё более 100 региональных сервисов, пишет ТАСС.

Речь идёт об оформлении некоторых пособий на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговой декларации. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ранее такие сервисы были доступны на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств. Мишустин отметил удобство регистрации прав на недвижимость в онлайн-формате.

«Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать [для оформления документов] в другой иногда город», - пояснил премьер-министр.

Кроме того, регионы смогут разместить на едином портале и дополнительные услуги. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья.