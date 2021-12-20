Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 новых сервисов появятся на портале госуслуг в 2022 году

В 2022 году на портале госуслуг станут доступны ещё более 100 региональных сервисов, пишет ТАСС.

Речь идёт об оформлении некоторых пособий на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговой декларации. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ранее такие сервисы были доступны на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств. Мишустин отметил удобство регистрации прав на недвижимость в онлайн-формате.

«Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать [для оформления документов] в другой иногда город», - пояснил премьер-министр.

Кроме того, регионы смогут разместить на едином портале и дополнительные услуги. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

20 декабря 2021

Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области
20 декабря 2021

Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2021

20-градусные морозы ожидаются в Псковской области в ближайшие дни
20 декабря 2021

Какая погода ждёт жителей Псковской области в новогоднюю ночь
20 декабря 2021

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ зимой предпочитают катание на коньках
20 декабря 2021

ŠKODA представила специальную линейку машин для любителей хоккея
20 декабря 2021

Новый год в опасности: в Пскове пропала Снегурочка
20 декабря 2021

Псковский губернатор пожертвовал Российскому детскому фонду

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...