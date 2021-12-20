Псковская область в ближайшие два года получит около 1,5 млрд рублей на развитие дорог

14:31, 20 декабря 2021, ПАИ

Псковская область получит около 1,5 млрд рублей федеральных средств на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о выделении субъекту межбюджетных трансфертов в размере почти 750 млн рублей в 2022 и 2023 годах подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства будут направлены на развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 и 2023 годы.

Всего в ближайшие два года на финансирование дорожной деятельности регионы получат 100 млрд рублей.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.