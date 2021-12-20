Какая погода ждёт жителей Псковской области в новогоднюю ночь
О погоде в Псковской области в новогоднюю ночь рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «АиФ-Псков».
По словам метеоролога, ожидаются минусовые температуры в районе -10 градусов. Возможен небольшой снег.
Также она рассказала, что в ближайшие три дня в регионе прогнозируется усиление морозов. Ночная температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, дневная будет до -10...-15 градусов.
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