Какая погода ждёт жителей Псковской области в новогоднюю ночь

14:42, 20 декабря 2021, ПАИ

О погоде в Псковской области в новогоднюю ночь рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «АиФ-Псков».

По словам метеоролога, ожидаются минусовые температуры в районе -10 градусов. Возможен небольшой снег.

Также она рассказала, что в ближайшие три дня в регионе прогнозируется усиление морозов. Ночная температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, дневная будет до -10...-15 градусов.