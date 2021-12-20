С девятью золотыми медалями вернулись псковичи с областного первенства по каратэ
В спортивном комплексе «Стрелец» города Великие Луки прошло региональное первенство по карате (WKF). Кроме великолучан, в турнире приняли участие каратисты из Пскова, Невеля и Новосокольников.
Сборную города Пскова представили 24 спортсмена. По итогам соревнований обладателями золотых медалей стали псковичи:
Дмитрий Александров (ката, 10-11 лет);
Иван Шевчук (ката, 12-13 лет);
Елизавета Потебня (ката, 12-13 лет);
Даниил Гоша (ката, 16+);
Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева (ката, девочки 14-15 лет);
Алиса Ворсюченко (кумите, 12-13 лет, +47кг);
Константин Кныш (кумите, 12-13 лет, 50 кг);
Георгий Новик (кумите, 12-13 лет, 40 кг);
Константин Антошин (кумите, 14-15 лет, 63 кг).
Серебряные медали завоевали:
Артем Титов (ката, 10-11 лет);
Валерия Гладченкова (ката, 10-11 лет);
Полина Бакунина (ката, 12-13 лет);
Александра Яковлева (ката, 14-14 лет);
Мария Васильева (ката, 16-17 лет);
Артем Михайлов (ката, 16+);
Иван Шевчук, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня (ката, мальчики 12-13 лет);
Дмитрий Потебня (кумите, 12-13 лет, 50 кг);
Артем Ковалев (кумите, 12-13 лет, 40 кг);
Наиля Алтаякова (кумите, 14-15 лет, +54 кг);
Бронзовые медали:
Степан Осипов (ката, 10-11 лет);
Николай Веткин (кумите, 14-15 лет, 57 кг);
Алексей Лебедев (кумите, 12-13 лет, 40 кг);
Группа мальчиков 14-15 лет в составе командного кумите.
Соревнования являлись отборочными в команду Псковской области на чемпионат Северо-Запада, который состоится в феврале в Череповце.
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