С девятью золотыми медалями вернулись псковичи с областного первенства по каратэ

16:03, 20 декабря 2021, ПАИ

В спортивном комплексе «Стрелец» города Великие Луки прошло региональное первенство по карате (WKF). Кроме великолучан, в турнире приняли участие каратисты из Пскова, Невеля и Новосокольников.

Сборную города Пскова представили 24 спортсмена. По итогам соревнований обладателями золотых медалей стали псковичи:

Дмитрий Александров (ката, 10-11 лет);

Иван Шевчук (ката, 12-13 лет);

Елизавета Потебня (ката, 12-13 лет);

Даниил Гоша (ката, 16+);

Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева (ката, девочки 14-15 лет);

Алиса Ворсюченко (кумите, 12-13 лет, +47кг);

Константин Кныш (кумите, 12-13 лет, 50 кг);

Георгий Новик (кумите, 12-13 лет, 40 кг);

Константин Антошин (кумите, 14-15 лет, 63 кг).

Серебряные медали завоевали:

Артем Титов (ката, 10-11 лет);

Валерия Гладченкова (ката, 10-11 лет);

Полина Бакунина (ката, 12-13 лет);

Александра Яковлева (ката, 14-14 лет);

Мария Васильева (ката, 16-17 лет);

Артем Михайлов (ката, 16+);

Иван Шевчук, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня (ката, мальчики 12-13 лет);

Дмитрий Потебня (кумите, 12-13 лет, 50 кг);

Артем Ковалев (кумите, 12-13 лет, 40 кг);

Наиля Алтаякова (кумите, 14-15 лет, +54 кг);

Бронзовые медали:

Степан Осипов (ката, 10-11 лет);

Николай Веткин (кумите, 14-15 лет, 57 кг);

Алексей Лебедев (кумите, 12-13 лет, 40 кг);

Группа мальчиков 14-15 лет в составе командного кумите.

Соревнования являлись отборочными в команду Псковской области на чемпионат Северо-Запада, который состоится в феврале в Череповце.