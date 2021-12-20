Видео: Сотрудники мобильных групп Псковской таможни пресекли ввоз более 1,5 миллиона пачек контрабандных сигарет

15:09, 20 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники мобильных групп Псковской таможни на юге области в 2021 году выявили более 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Мобильные группы таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в круглосуточном режиме патрулируют дороги области, останавливая транспортные средства для проверок в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Для незаконного ввоза немаркированной табачной продукции, произведенной в Белоруссии, злоумышленники используют различные товары прикрытия, поддельную документацию, оборудованные тайники и технологические полости в транспортных средствах.

Так, в прошедшие выходные сотрудники таможни в двух транспортных средствах выявили 96 тысяч 400 пачек сигарет «Корона 24», BOND, Minsk capital MS, Dove PLATINUM без акцизных марок Российской Федерации.

Сотрудники таможни в Великолукском районе остановили для проверки два транспортных средства. Во время осмотра грузовых отсеков автомобилей в первом из них таможенники обнаружили 101 коробку, во втором - 98 коробок с сигаретами, произведенными в Белоруссии. Обязательная маркировка акцизными марками Российской Федерации на табачной продукции отсутствовала.

Эта партия немаркированных табачных изделий является самой крупной среди выявленных в 4 квартале 2021 года.

Табачная продукция и оба транспортных средства переданы в территориальный орган МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Предварительная общая стоимость изъятых табачных изделий различных марок превышает 5 млн рублей.

10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Согласно закону запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.