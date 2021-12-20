Сережа тупой и еще тупее: в Псковском драмтеатре прошли премьерные показы нового спектакля Дмитрия Месхиева

15:19, 20 декабря 2021, ПАИ

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Александр Донецкий — о новом спектакле Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», премьера которого состоялась 18 декабря в рамках второго этапа Пушкинского театрального фестиваля.

Представьте себе, что к вам в квартиру нагло ввалился курьер и, вместо того чтобы отдать посылку и счастливо свалить восвояси, устраивает вам нечто вроде сеанса принудительного психоанализа: задает неуместные вопросы, рассказывает байки из своей жизни, заставляет играть в города. И все это насилие длится в течение часа. Примерно такую абсурдную ситуацию разыграли в минувшие выходные на малой сцене Псковского театра. Только курьер был не один. Курьеров было трое, и вели они себя крайне странно. Что хотели сказать нам создатели спектакля?

Перед зрителями - стандартная квартира в «икейном» стиле с видом из окна на некий фантазийный город: узнаваемый ансамбль Псковского кремля на фоне небоскребов, похожих на Москва-сити, прозрачно намекает, что действие может происходить где угодно: хоть в областном центре, хоть в мегаполисе (сценография Александра Стройло). В «однушке» обитают молодые муж и жена – тридцатилетний программист Сережа (Камиль Хардин) и дизайнер по интерьерам Маша (Александра Кашина), типичные представители поколения Y - так называемых миллениалов. Каждый их новый день похож на монотонный «день сурка»: ночной сон, умывание, завтрак, работа, дружное погружение в гаджеты, снова сон, с забавным закидыванием ног друг на дружку. В это время по городу крадется Человек-паук, сбежавший из комикса Марвел.

И вот в одно прекрасное утро, когда Сережа, привычно проводив жену по делам, остался в доме один, ему неожиданно позвонил курьер и объявил, что скоро доставит посылку от неизвестного отправителя. Ничего не подозревающий Сережа согласился принять гостя. Буквально через минуту, а то и меньше, курьер прибыл, да не один, а с коллегами (артисты Сергей Скобелев, Андрей Кузин и Ислам Галиуллин).

Немного про пьесу

Однажды утром известного писателя Данилова разбудил телефонный звонок. Это был курьер. «Вам посылка. Вы дома? Можно подъехать?» - спросил курьер. Данилов ответил, что можно. «Прекрасно! Тогда я буду у вас в течение часа», - известил курьер. А писатель, все еще лежа в постели, подумал: «Какая интересная фраза: «Я у вас буду в течение часа». Ее ведь можно понять совершенно по-другому: находиться внутри помещения в течение часа, то есть в течение шестидесяти минут. А что если бы курьер так и сделал? Да не один курьер, а трое, целая бригада курьеров? Как бы человек отреагировал на такую необычную ситуацию?»

Когда курьер в то замечательное утро наконец доставил посылку писателю, у него уже родился сюжет новой абсурдистской пьесы. «Осталось додумать только какие-то частности», - признавался позже Данилов в своих интервью.

В пьесе «Сережа очень тупой» Дмитрий Данилов смоделировал ситуацию внезапного вторжения в жизнь обывателя чего-то непонятного, необъяснимого, иррационального. В квартиру вдруг проникли как бы некие посланники, которых сам Сережа сначала принял за грабителей, а читатели, в зависимости от фантазии, способны принять за кого угодно: за агентов секретной службы, за вестников потустороннего мира, за волхвов и так далее. Вот, будто бы еще недавно «ничто не предвещало», как вдруг обрушилось на голову в виде непонятных курьеров с посылкой угрожающего содержания.

В пьесе Данилова содержимое посылки так и остается неразгаданным, порождая множество вопросов: «Что это в действительности было? Зачем? Почему Маша заставила Сережу выбросить посылку на улицу, не заглядывая внутрь? Она знает нечто такое, что не предназначено для ума Сережи? И почему Сережа все-таки тупой?». Абсурдистский текст не дает однозначных ответов, позволяя толковать ситуации и так и эдак.

Внимание, спойлеры!

Хорошим тоном нынешних рецензентов стал обычай предупреждать читателей о спойлерах, поэтому, если в ближайшее время вы собираетесь в Псковский театр на «Сережу очень тупого» и хотите сохранить для себя интригу, советую нижеследующий текст не читать. Если же пресловутые спойлеры не пугают, а наоборот обогащают ваше восприятие, предлагаю одну из возможных интерпретаций спектакля Дмитрия Месхиева. Впрочем, послание режиссера настолько прозрачно, что даже заявлено в подзаголовке: «демографическая комедия» (при этом слово «комедия» я бы понимал в его буквальном, древнегреческом смысле: как «песнь Диониса» - посмотрите в Википедии, что это за языческий бог такой).

Так вот, явившиеся к Сереже курьеры – это аисты (может, из народного поверья, а может, из голливудского мультфильма Storks), следовательно, принесли они ему в посылке новорожденного ребенка. И это, разумеется, настоящее чудо, и благая весть, на что, в частности, указывает икона на стене, доставшаяся Сереже от бабушки, – икона Святого Христофора, изображавшегося с песьей головой и, как известно из апокрифа, перенесшего через брод ребенка-Христа. Когда Сережа разговаривает по телефону с отправителем, то он разговаривает с Богом.

Несмотря на всю свою вроде как «продвинутость», Сережа, словно слепой, не замечает, казалось бы, очевидных знаков. Зато его жена Маша буквально с порога все прекрасно понимает, а когда курьеры наконец уходят, решает выкинуть посылку на помойку. Ну, а Сережа послушно исполняет приказание жены.

Почему же Сережа тупой?

На этот сакраментальный вопрос отвечает сама Маша: «Нет у него понимания чувства движенья вещей и теченья событий. Чего не надо бояться – боится. Боится нестрашного, мелкого. А как приблизилось страшное, совсем Серёженька мой страх потерял. <…> «Давай развернем, давай посмотрим! Шеве-е-елится!» Идиот! Какой же идиот! Придурок! Дебил! Великий программер! Гуру программирования! Разработчик приложений для, блин, Айфона и, для, блин, Андроида! Автор Хабрахабра!!! Тупорылый идиот!!!»

Маша радуется, что успела прийти и не дала Сереже развернуть посылку. Чего же, по ее мнению, необходимо бояться? А вот того «живого», на что хотел посмотреть Сережа, то есть бояться нужно… ребенка. Финальный монолог Маши предстает рэп-оперой и танцем, больше похожим на оргазмические конвульсии, а белые аисты в компании двух стриптизерш мгновенно превращаются в черных Ангелов Смерти. Надеюсь, намек понят?

Хотя какой уж тут намек. Тут целый месседж. Диагноз режиссера довольно печален и малоутешителен: современная молодая женщина не готова поступиться собственным комфортом ради возможного материнства. «Страшное» — это будущий ребенок, как она считает, разрушающий ее привычную жизнь и лишающий удовольствий. Миллениалка Маша – именно такая. А Сережа? А Сережа – тупой. В версии Дмитрия Месхиева – еще тупее, чем в пьесе. Не понимает, с кем живет.