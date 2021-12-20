Псковская команда по хоккею «Торнадо» выиграла Кубок Ладоги среди игроков 2014 года рождения

16:16, 20 декабря 2021, ПАИ

Кубок Ладоги по хоккею проходил в посёлке Морозово Ленинградской области. Как рассказали родители одного из участников турнира, юные хоккеисты из Пскова в пяти матчах одержали четыре победы и одну ничью.

В финальной игре с командой «Невский район» (Санкт-Петербург) ребята из «Торнадо» одержали победу со счётом 5:3, безоговорочно заняв первое место в турнире.

Добавим, на турнире Warrior cup, проходившем в Санкт-Петербурге, команда из Пскова заняла второе место, уступив лишь в одной игре из трёх - команде СКА (Стрельна).

Лучшим бомбардиром турнира по системе «гол плюс пас» стал Кирилл Леонов из «Торнадо».

Команду «Торнадо» тренируют: Маркелов Сергей Анатольевич, Базилевских Евгений Игоревич, Маркелов Владимир Сергеевич.