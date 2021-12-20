Похищенные иконы вернули пенсионерке псковские полицейские
20 декабря начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин вернул законному владельцу иконы, похищенные у пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Происшествие случилось летом 2021 года. Местный житель вошел в доверие к 85-летней псковичке и похитил из квартиры пожилой женщины четыре иконы. Искусствоведческая экспертиза установила, что одна из них относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения. Правоохранители установили и задержали подозреваемого, полицейские вовремя сумели пресечь попытку сбыта икон.
На встрече с руководителем городского УМВД в адрес сотрудников полиции сын потерпевшей выразил слова благодарности, отметил профессионализм стражей порядка, которые смогли за такой короткий срок вернуть семейные реликвии.
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