Похищенные иконы вернули пенсионерке псковские полицейские

15:42, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин вернул законному владельцу иконы, похищенные у пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Происшествие случилось летом 2021 года. Местный житель вошел в доверие к 85-летней псковичке и похитил из квартиры пожилой женщины четыре иконы. Искусствоведческая экспертиза установила, что одна из них относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения. Правоохранители установили и задержали подозреваемого, полицейские вовремя сумели пресечь попытку сбыта икон.

На встрече с руководителем городского УМВД в адрес сотрудников полиции сын потерпевшей выразил слова благодарности, отметил профессионализм стражей порядка, которые смогли за такой короткий срок вернуть семейные реликвии.