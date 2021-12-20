Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:54, 20 декабря 2021, ПАИ

1 527 924 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 235,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 459 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 241 812 случаев заболевания коронавирусом, 9 014 980 человек выздоровело, 298 222 – умерло.