Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 527 924 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 235,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 459 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 10 241 812 случаев заболевания коронавирусом, 9 014 980 человек выздоровело, 298 222 – умерло.
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